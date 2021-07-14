Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 июля 2021 года: Лечение от COVID-19 получают почти три тысячи пациентов

Коронавирус диагностировали еще у 132 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост больных COVID-19 в ДНР продолжается. Только за прошедшие сутки на лечение поступили еще 132 человека, 337 выздоровели, еще 10 пациентов скончались.

— За последние сутки в ДНР проведено 488 исследований, из них выявлено 114 случаев заболевания (23,4%) и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса заболевших инфекцией COVID-19 на территории ДНР выявлено 44 947. Из них на лечении стационарном и амбулаторном находятся 2945 пациентов, выписаны из медучреждений 38 597 человек, летальных случаев зарегистрировано 3405.

Минздрав ДНР настоятельно рекомендует гражданам соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации. Поскольку для лечения пациентов в условиях стационара работают 20 госпитальных баз, это около 1800 коек. Следят за состоянием больных около 600 врачей.

— Количество пациентов на лечении от COVID-19 на стационаре варьируется ежедневно в пределах 50 – 70%, — отметили в Минздраве Республики.

Чтобы предотвратить возникновение вспышки массового распространения коронавируса на территории Республики, следует соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, ограничить посещение мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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