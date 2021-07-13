ВСУ нанесли минометный удар по ДНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные обстреляли из минометов Октябрь на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Противник открывал огонь в 16.10 из подконтрольного Киеву Павлополя. По Октябрю было выпущено двенадцать 120-миллиметровых мин, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Ранее «КП» сообщала, что сегодня украинская сторона обстреляла из миометов КПП под Донецком и район бывшего аэропорта.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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