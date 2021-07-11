В Луганске проверили, как жители соблюдают масочный режим в марштрутках

В Республике ужесточили меры к нарушителям противоэпидемических требований в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Фото: МВД ЛНР

В столице Луганской Народной Республики проверили, как при проезде в общественном транспорте жители соблюдают масочный режим. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР.

- Для этого работники городской санитарно-эпидемиологической службы объединили усилия с сотрудниками ГИБДД и проконтролировали соблюдение масочного режима в маршрутных такси города, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что пассажирам напомнили о необходимости носить маски в целях защиты от инфекции в общественных местах и городском транспорте. Это является одним из главных требований, на выполнении которых сейчас настаивает Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР.

- Людей призвали быть ответственными, проявить дисциплинированность и позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, - подчеркнули правоохранители.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в ЛНР ужесточили антиковидные меры. Была отменена работа детских лагерей, а предпринимателям грозит до трех месяцев приостановки деятельности за нарушение санитарного режима.

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