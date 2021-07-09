В ЛНР ужесточили антиковидные меры: Отменены детские лагеря, предпринимателям грозит до трех месяцев приостановки деятельности

За сутки коронавирус выявили у 50 жителей ЛНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня состоялось заседание Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики. На нем было принято несколько решений. Одно из них - об отмене работы загородных лагерей отдыха и оздоровления детей на территории ЛНР. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.

- В настоящее время на территории ЛНР отмечается подъем заболеваемости по коронавирусной инфекции, и педагоги не стали исключением, - говорит Докашенко. - Сегодня состоялось заседание противоэпидемической комиссии, на котором было принято решение о том, что оздоровительная кампания в загородных лагерях на территории ЛНР проводиться не будет.

Он отметил, что эпидемическая ситуация не позволяет принимать детей.

- По результатам обследования сотрудников, которые должны были работать в этих лагерях, у нас большое количество людей, в некоторых лагерях до 30 процентов положительные по COVID-тесту, - объяснил главный санврач Республики.

Дмитрий Докашенко. Фото: ЛИЦ

Еще одним решением комиссии стало ужесточение наказания за нарушение антиковидных мер предпринимателями и физлицами.

- Решение об ужесточении мер административного реагирования принято к тем лицам, которые злостно нарушают. А именно: к тем предприятиям и физическим лицам - предпринимателям, которые дважды уже были оштрафованы, в третий момент выявления нарушения будет применяться административное приостановление деятельности на срок от 7 до 90 суток, - рассказал Докашенко.

Он отметил, коронавирусная инфекция по-прежнему сохраняется на территории Республики.

- Меры носят исключительно воспитательный характер и будут способствовать ограничению распространения инфекции на территории ЛНР, - сказал главный санврач Республики.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Луганской Народной Республике выявлена еще у 50 жителей. За все время ковид в ЛНР диагностирован у 5424 человек, болезнь победили 4593 человека. Лечение от Covid-19 продолжают 338 пациентов.

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