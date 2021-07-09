Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 июля 2021 года: За сутки заболело 210 жителей, выздоровело - 367

За сутки +210 зараженных Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР диагностирован у 210 жителей Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 8 июля проведено 504 исследования, из них выявлено 150 случаев заболевания и у 60 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки 367 человек побороли болезнь. Зарегистрировано 14 летальных случаев.

Таким образом, за все время Covid-19 выявлен у 44 378 жителей Республики. Из этого числа – 37 161человек выздоровел от коронавируса. Зарегистрировано 3355 летальных случаев. Лечение продолжают 3862 пациента.

Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что с 18 марта 2021 года выявлено 2076 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

- За сутки выявлено 72 случая пневмоний, на 9 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 1077 пациентов с пневмониями, из них 571 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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