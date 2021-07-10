В Донбассе на украинском пункте пропуска «Меловое» снова подорожали тесты на коронавирус

На «Меловом» большие очереди в сторону Украины. Фото: t.me/melovojechertkovo

Просто чудеса творятся на пункте пропуска «Меловое», которое находится на подконтрольной Киеву Луганщие на границе с Россией. В течение недели здесь несколько раз менялась стоимость экспресс-тестов на коронавирус.

Со 2 июля, когда ввели тестирование для въезжающих со стороны России, услуга стоила 750 гривен (около 2000 рублей). Спустя два дня она подешевела до 650 гривен. И даже до 250 гривен.

- До шлагбаума тест 650 гривен. А внутри таможни – 250 гривен, - поделилась Алиса.

А уже 6 июня тесты «упали» до 150-200 гривен. И это вызвало недоумение и большие подозрения.

- На самом деле никто не проводит анализы, просто тупо сдирают с людей деньги, даже чеков не дают, - такова была первая версия снижения стоимости услуг.

- Экспресс-тесты должны делать бесплатно, а на границе на них попросту зарабатывают, - предположила другая группа людей.

Но 7 июля за тесты пришлось платить снова 750 гривен.

- Законы конкуренции недолго работали и закончились договорняком, - посчитали жители ДНР и ЛНР, которые пересекают границу.

Напомним, со 2 июля жители республик Донбасса, которые въезжают на Украину, в частности, через пункт пропуска «Меловое» в подконтрольной Киеву Луганской области, должны пройти экспресс-тест на ковид или уйти на самоизоляцию. Обычно пограничник спрашивает, как вы хотите попасть в Украину: сдать тест или ставить мобильное приложение для самоизоляции «Дий Вдома».

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