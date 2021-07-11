Число умерших от коронавируса в ЛНР приблизилось к отметке в полтысячи человек

Коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще нескольких жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусная инфекция стала причиной смерти сразу нескольких жителей ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- Зарегистрировали 4 летальных случая от COVID-19 за сутки, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что общее количество умерших пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, приблизилось к отметке в полтысячи человек.

- С начала пандемии медики зарегистрировали 499 случаев смерти коронавирусных больных, - отметили в Минздраве.

Сейчас подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 5 539. Уже прошли лечение и были выписаны из больниц после выздоровления 4 637 жителей.

Напомним, предпринимателям ЛНР ужесточили наказание за нарушение антиковидных мер.

- К тем, кто дважды уже был оштрафован, в третий момент выявления нарушения будет применяться административное приостановление деятельности на срок от 7 до 90 суток, - сообщил главный санврач Республики Дмитрий Докашенко.

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