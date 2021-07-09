ВСУ подвергли мощному минометному обстрелу поселок на юге ДНР

ВСУ не прекращают обстреливать Республики Донбасса. Фото: штаб ООС

Вечером, 9 июля, вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по югу Донецкой Народной Республики. Под обстрел попал поселок Сигнальное. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 19.55 со стороны подконтрольного Украине Славного, - рассказали в СЦКК.

В Представительстве уточнили, что киевские силовики выпустили в направлении поселка Республики – 24 мины калибром 120 миллиметров.

- Также по району села открывал огонь БМП-1 ВСУ, - добавили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что утром, 9 июля, вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Старомихайловка, что в Донецке

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