«Выполняли задания СБУ»: В Луганской Народной Республике задержана банда убийц

В ЛНР задержали организованную преступную группировку, работавшую на украинские спецслужбы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Луганской Народной Республике задержали организованную преступную группировку, которая выполняла задания украинских спецслужб – совершала разбойные нападения и убийства. Об этом сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

- Сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР задержана преступная группа с четким распределением ролей, которая с 2019 года занималась разбойными нападениями на предпринимателей нашей Республики, - заявил руководитель правоохранительного ведомства Республики.

Игорь Корнет. Фото: МВД ЛНР

Причастность СБУ к деятельности группы - доказана

По данным министра, члены группировки - уроженцы подконтрольных Киеву Новопсковского района и Лисичанска.

Всего в преступную группу входили девять человек, личности части из них в интересах следствия пока не раскрываются, - говорит Корнет. - Все подозреваемые ранее были неоднократно судимы за совершение особо тяжелых преступлений, в числе которых - убийства и разбои.

Глава министерства внутренних дел рассказал о ходе следственных мероприятий, результатом которой была собрана доказательная база причастности данной группы к восьми особо тяжким преступлениям.

- Установлено, что оружие, изъятое у данной группировки, применялось при семи убийствах, - рассказал Игорь Корнет.

При обыске правоохранители ЛНР обнаружили флеш-носители, содержимое которых указывает на деятельность по заданию украинских спецслужб.

- На причастность СБУ к деятельности данной группы указывает и характер действий преступников в ходе разбоев, используемое оружие и четко проработанная схема его закупки, - уточнил он.

Нанесли многомиллионный ущерб

Кроме этого, у задержанных изъяли 15 мобильных телефонов, более 20 сим-карт операторов мобильной связи Украины.

- Сотрудники полиции провели 16 обысков по адресам проживания задержанных, а также в местах, которые использовались преступниками в качестве тайников, - рассказывает министр МВД ЛНР. - В лесополосе вблизи поселка Веселая Тарасовка обнаружили тайник, из которого изъяли семь единиц оружия, пять глушителей к ним, порядка 700 патронов различного калибра, семь гранат, семь запалов, а также ценности, вещи и предметы с мест совершения преступлений.

Материальный ущерб потерпевшим от деятельности ОПГ составил около 120 тысяч долларов. Также было изъято порядка пяти килограммов похищенных ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и камни.

- Преступники, располагая достаточно внушительной суммой наличных денежных средств, а также ювелирными изделиями, стоимость которых оценивается более 10 миллионов рублей, продолжали убивать, что еще раз подтверждает: данная группа совершала преступления не только с целью наживы, а выполняла указания заказчика, - сказал Игорь Корнет, акцентировав внимание и на то, что спецслужбы Украины целенаправленно используют представителей криминального мира для совершения преступлений на территории ЛНР.

В обмен на «свободу» проводил «акции устрашения»

Один из членов группировки Виктор Овчинник – был завербован службой безопасности Украины в 2017 году.

- Все банально просто. Он совершил криминальное преступление на территории Старобельска, задержан полицией Украины, передан в СБУ, и там была осуществлена вербовка, - рассказал министр внутренних дел Республики.

Именно в обмен на свободу Овчинник получил от украинских спецслужб задание - проводить «акции устрашения», убийства для дестабилизации обстановки внутри Республики.

- При этом часть убийств преступная группа совершила по непосредственному указанию СБУ, а часть – на свое усмотрение, - говорит глава МВД ЛНР. - Овчинник в ходе допросов признал факт своей вербовки.

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