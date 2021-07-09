За сутки ВСУ выпустили по ДНР 37 боеприпасов

Украинская армия продолжает обстрелы. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 37 единиц, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Под огонь киевских силовиков попали три населенных пункта Республики.

- Под обстрелами оказались районы донецкого поселка Старомихайловка, села Веселое в пригороде столицы и села Коминтерново на юге ДНР, - говорят в СЦКК.Армия Киева вела огонь из минометов, ПТРК, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее сообщалось, что утром 9 июля украинская армия обстреляла поселок Старомихайловка, что на западе Донецка.

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