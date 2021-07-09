Глава ДНР выразил соболезнования в связи со смертью донецкого военкора Кати Катиной

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью донецкого военного корреспондента Кати Катиной (настоящая фамилия - Василенко).

- Совсем недавно Катя Катина подарила мне свою книгу – дневники военкора. И вот сегодня ее не стало… - написал Денис Владимирович в своем телеграм-канале.

Руководитель государства отметил, что Катя навсегда останется ярким символом бесстрашия журналистов Русской весны в Донбассе.

- Нам очень будет ее не хватать – энергичной, пытливой, храброй – рыжей девчонки с камерой, - говорит Пушилин. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная светлая память Кате!

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