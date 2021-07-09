В Донецке скончалась военкор Катя Катина

Утром, 9 июля, пришло известие о том, что в Донецке ушла из жизни военный корреспондент Катя Катина (настоящая фамилия - Василенко). Девушке было всего 35 лет.

Катя Катина была госпитализирована несколькими днями ранее с тяжелым инсультом. Официальная причина смерти – аневризма головного мозга, вследствие чего произошло кровоизлияние.

- Катя Катина ушла от нас... Яркий человек, замечательный журналист и отличный друг. Соболезнования от нашего журналистского сообщества родным, близким и друзьям, - написал на своей странице в ВКонтакте Председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко.

- Серьезная утрата для всех нас. Таких преданных Донбассу и фронтовой журналистике людей поискать. Катя умела оказаться первой в самом эпицентре событий. Там, где нормальному человеку быть запрещает инстинкт самосохранения. За это ее ценили соратники и уважали даже враги, - написали в телегам-канале «Донбасс решает».

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Екатерины.

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