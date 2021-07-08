Ольга Кобцева: ВСУ обстреливают жителей Донбасса с попустительства международной общественности

Ольга Кобцева. Фото: ЛИЦ

В Донбассе украинские боевики обстреливают мирных жителей с попустительства международной общественности. Об этом сегодня заявила представитель Республики в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Как сообщала «КП», 7 июля украинские военные обстреляли Донецкий, в результате тяжелые ранения получила жительница поселка. Женщину госпитализировали в местную больницу.

- Хочется отметить, что такие преступления со стороны Украины происходят и будут происходить до тех пор, пока международная общественность будет позволять это украинскому правительству и украинским силовикам, - рассказала Ольга Кобцева.

По ее данным, на сегодня в Луганской Народной Республике 3 361 человек ранен в результате обстрелов украинских военных. Как бы украинская сторона не называла перемирия, их соблюдение она лишь имитирует.

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