В ЛНР три жилых дома повреждены обстрелом ВСУ

В ЛНР три дома повреждены обстрелом ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Три жилых дома в Донецком, что в Луганской Народной Республике, повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков 7 июля. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

«КП» сообщала, что вчера в поселке Донецком украинские военные тяжело ранили мирную. Женщина госпитализирована в местную больницу. За ее жизнь борются медики.

- По уточненным данным, поступившим сегодня от наблюдателей в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в Донецком повреждения получили три жилых домостроения по адресам: улица Осипенко, дома 20, 24 и улица Шевченко, дом 43, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

Напомним, что военнослужащие Народной милиции из-за обстрелов Луганской Республики со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям украинских боевиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики за сутки 6 раз открывали огонь по Донецку

Каждый факт документируют военные СЦКК (подробнее)