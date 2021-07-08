Украинские боевики за сутки 6 раз открывали огонь по Донецку. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошлые сутки шесть раз открывали огонь на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Артогню подверглись районы поселков шахты «Трудовская» и Александровка на западе Донецка, а также Веселого на севере столицы, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

В предыдущие сутки ВСУ один раз нарушили перемирие. Боевики открывали гранатометный огонь по дачному поселку Жабуньки, что в северном пригороде Донецка.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции, а также запускать беспилотники.

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