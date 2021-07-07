Глава ДНР прокомментировал ситуацию с состоянием дорог в Республике

Глава ДНР заявил, что с этой проблемой необходимо справиться в ближайшее время Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Проблема дорог болезненна для каждого жителя Республики. Об этом Глава Республики Денис Пушилин заявил «Комсомолке» во время эксклюзивного интервью.

- С дорогами мы сталкиваемся ежедневно. Это очень серьезный раздражитель, и состояние дорог влечет за собой социальное напряжение, - отметил Руководитель Республики. - Что с этим нужно делать? План есть. Также есть понимание того, сколько денег для этого необходимо. Найти источник финансирования в количестве, необходимом, чтобы отремонтировать все дороги, крайне проблематично. Если республиканские дороги в этом году ремонтируются, то с местными дорогами, не говоря уже о квартальных, наблюдается проблема. В этом году какая–то часть дорог будет отремонтирована, но полностью проблему это не закроет.

Лидер государства отметил, что Правительство Республики озадачено поиском источника финансирования, но просто так забрать деньги с какого–то направления и пустить их на дороги – неправильно.

- Мы живем в тех условиях, когда существующий объем бюджета приходится распределять по слишком большому количеству направлений, которые являются зачастую горячими. Дороги – это одно из таких направлений. Я об этой проблеме не только знаю, но и лично ее ощущаю. Я тоже перемещаюсь по дорогам, а не летаю на самолете и вертолете. Вижу, сколько хлопот это приносит нашим гражданам, ведь это выливается и в материальные траты – ремонт автотранспорта. Эта та проблема, с которой нам нужно в ближайшее время справиться.

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