Денис Пушилин заявил, что прибытие новой партии вакцины от коронавируса ожидается в ближайшее время

Первая партия вакцины прибыла в Республику 31 января 2021 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибудет в Донецкую Народную Республику в ближайшее время. Об этом в ходе встречи с работниками Харцызского машиностроительного завода заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Вакцина прибудет в ближайшие несколько недель, может быть раньше. Здесь уже теперь остался вопрос логистики, до вчерашней прямой линии было препятствий больше, – сказал Денис Владимирович.

Напомним, в ходе прямой линии Президента России Владимиру Путину задали вопрос о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ДНР и ЛНР.

- Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже несколько тысяч, тысяч 90 доз вакцины завезено. Я услышал ваш вопрос. Дополнительный объем будет поставлен, - ответил Владимир Владимирович.

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