Где можно получить консультационную помощь при оформлении СНИЛС в ДНР

Раньше, чтобы оформить СНИЛС и подтвердить учетную запись, приходилось выезжать в РФ, теперь все это доступно в ДНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь в Республике можно оформить СНИЛС и создать учетную запись на портале «Госуслуги», не выезжая для этого, как прежде, в РФ. Процесс интеграции в Россию идет медленно, но верно. А когда-то и получение российского гражданства жителями Республик нам казалось фантастикой, на сегодня только в ДНР паспорта РФ получили порядка 300 тысяч жителей.

О том, как грамотно оформить СНИЛС и создать учетную запись, куда обратиться за помощью, если возникли сложности, «Комсомолке» рассказал депутат Народного совета ДНР фракции «Свободный Донбасс» Владислав Бердичевский.

Владислав Бердичевский. Фото: архив Владислава Бердичевского

- Владислав, любые подобные новости, прежде всего, вселят надежду в жителей Донбасса. Вот уже и СНИЛС можно оформить на территории Республики, мне, например, пришлось для этого выезжать в Россию. С чем это связано? – спрашиваю собеседника.

- Процессы интеграции республик в политическое и экономическое пространство РФ идут постоянно, возможно, они не всегда видны стороннему наблюдателю и тем не менее. Оформление СНИЛС и получение верифицированного (подтвержденного) профиля на портале «Госуслуги» - только очередной шаг на пути в Россию. И я надеюсь, не последний.

- Нужна ли регистрация в РФ для оформления СНИЛС и открытия учетной записи в «Госуслугах»?

- Нет, регистрация для этого не нужна. Эту строку мы оставляем в заявлении пустой и предоставляем копии паспорта РФ, включая пустую страницу с регистрацией, чтобы подтвердить, что она у нас в РФ отсутствует.

СНИЛС можно оформить детям. Если ребенок младше 14 лет, то в графе «документ, удостоверяющий личность», указываем данные свидетельства о рождении, если ребенок старше 14 лет, соответственно данные российского паспорта.

А для регистрации учетной записи заявителю необходима электронная почта. На нее поступает письмо-уведомление о необходимости подтверждения учетной записи. Для этого пользователь должен перейти по ссылке из письма и указать три последние цифры паспорта гражданина Российской Федерации. После успешного подтверждения учетной записи на адрес электронной почты направляется временный пароль. Затем в течение 7 дней необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и поменять временный пароль, поступивший в сообщении на электронную почту, на постоянный пароль к учетной записи.

На сегодня только в ДНР российское гражданство приняли почти 300 тысяч жителей Республики Фото: Тимур ХАНОВ

- Если у человека возникли сложности со всем этим, куда он может обратиться за помощью?

- На базе исполнительного комитета общественного движения «Свободный Донбасс» работает консультационный центр, который окажет помощь в подготовке документов или открытии учетной записи. Наш адрес: проспект Богдана Хмельницкого, 102, 5-ый этаж, офис№ 512. Мы открыты для всех с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Наши специалисты помогут правильно заполнить заявление, создать электронную почту, проверить необходимые документы, ответить на различные вопросы. Уже немало людей обратились к нам, хотя оформление СНИЛС и учетной записи на «Госуслугах» в ДНР без выезда в Россию, действует только с 28 июня. Всю консультационную помощь мы оказываем бесплатно.

- Кстати, об учетной записи на сайте «Госуслуги». Ранее человек мог ее открыть самостоятельно, но для подтверждения приходилось выезжать в РФ. Как сейчас?

- Заполняется заявление на имя руководителя МФЦ с просьбой зарегистрировать подтвержденную учетную запись. Это снимает необходимость выезда в Россию.

- А для чего вообще необходима эта учетная запись?

- С ее помощью у человека открывается возможность пользоваться огромным количеством административных услуг на территории РФ. Например, через «Госуслуги» можно записаться на прием в любую инстанцию, обратиться в различные органы государственной власти, подать заявление на получение различного рода документов, оформить замену паспорта по возрасту, подать документы онлайн, получить правовую информацию и многое другое. При этом оформление большинства услуг через этот сайт обходится дешевле.

Очень надеемся, что вскоре и другие документы можно будет оформить в Республике, не выезжая для этого в Россию.

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