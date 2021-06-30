Отпуск дома: ТОП – 10 советов от донецкого психотерапевта, как не впасть в депрессию и не развестись

К отпуску дома нужно подойти с умом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разбитый Донецкий аэропорт и почти не работающий ж – д вокзал: таковы реалии войны в Донбассе, которая длится уже семь лет.

Многим не до путешествий – лишь бы ВСУ дом не разбили, да родные живы были. Но даже тем не многим, кто собрался посмотреть новые места, ограничения внес ковид и приходится оставаться дома.

Как провести домашний отпуск с толком, «Комсомолке» рассказал наш постоянный эксперт – донецкий психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко. Вот его рекомендации:

Договоритесь о разделении территории. Это можно сделать даже в однокомнатной квартире. Пусть какое-то время каждый побудет чуть в одиночестве и займется тем, что ему хочется.

Если кто-то хочет смотреть футбол, а другой- мелодраму – создайте для этого условия. Например, купите уценённый ноутбук или компьютер и наушники. Или телевизор в комиссионке. Это можно сделать относительно недорого, было бы желание.

Отлично объединяют и отвлекают от мелких неприятностей современные настольные игры.

Всегда есть что-то хорошее и общее для пары – поход в парк, в кино или на чашку кофе в кофейню, прогулки по историческим местам города. Позвольте себе это!

Стресс хорошо снимает умеренная физическая нагрузка. Главное, не заниматься «до упора» и не делать это на жаре. Йога или танцы идеально подходят для занятий в домашнем отпуске.

Не надо писать о проблемах и плакаться в соцсетях. Сейчас прочитать чужой аккаунт не сложно, да и ваша закадычная «подруга» или «друг» могут сделать внезапный «подарок» второй половине в виде пары откровенных советов по отношениям. После этого риск развода стремится в небеса…

Есть проблемы? Поговорите о них в спокойной обстановке и с уважением друг к другу.

Всегда можно посвятить отпуск ремонту, но если вы морально и финансово истощены – лучше этого не делать.

Навестите знакомых или родных в деревне. Грядки легко переключают горожан на «новую волну».

Никогда не поздно и не наивно сказать простую фразу: «Я тебя люблю». Делайте это почаще. Отпуск дома тогда заиграет новыми красками.

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