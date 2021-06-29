Глава Новоазовского района Олег Моргун: Нужно развивать наши прибрежные поселки

Власти Донецкой Народной Республики работают над развитием Азовского побережья Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти Донецкой Народной Республики работают над развитием Азовского побережья. Особое внимание уделяется Седово. Однако проблем в курортном поселке остается предостаточно. Негодование жителей вызывают и принятые ограничительные меры по въезду в него.

Мы отправились к главе Новоазовского района Олегу Моргуну, чтобы узнать, как стартовал курортный сезон в этом году, что уже сделано и какие строятся планы по развитию мест для отдыха.

Глава Новоазовска Олег Моргун Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Не от хорошей жизни»

- В этом году жители Республики по-прежнему могут попасть на отдых в Седово только в специальном порядке - заранее зарегистрировавшись у владельца пансионата. Почему было принято решение снова ввести ограничительные меры?

- Ограничительные меры вступили в силу с 1 июня. Они были продиктованы жизнью и необходимостью. У нас, в первую очередь, прифронтовой район - 13 населенных пунктов находятся на линии соприкосновения. К сожалению, Минские соглашения и перемирие не соблюдаются украинской стороной, поэтому страдают люди и инфраструктура. Небезопасно накапливать в районе дополнительное количество людей, которое будет неконтролируемым. Еще один момент - это коронавирус. Меры направлены на противодействие его распространению. Хотелось бы, чтобы вакцинация проходила активно, тогда нам всем будет легче.

Песчаные пляжи и мелкое море предпочитают семьи с детьми Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году пляжная зона в Седово увеличена на два гектара Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как эти меры отражаются на передвижении местных жителей?

- Есть упрощенный вариант проезда для местных жителей, частных предпринимателей, фермеров. Все остальные должны заблаговременно регистрироваться в пансионатах. Каких-то огромных очередей я не вижу. Если есть какие-то проблемные вопросы, правоохранители идут навстречу. Единственная проблема - проезд отдыхающих одного дня.

- Как с этим быть? Они не могут приехать на один день и искупаться в море?

- Нет. По-честному сказать, поселок переполнен. Все хотят выйти на первую линию, но, к сожалению, согласно требованиям санитарно-эпидемиологической службы, на одного человека на пляже положено семь квадратных метров. А приезжают десятки тысяч людей. И всем хочется выйти, положить шезлонг, полежать, позагорать. Мест не хватает.

Песчаные пляжи и мелкое море предпочитают семьи с детьми Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Нехорошо получается... Люди не могут приехать на море, которое находится под боком, чтобы просто искупаться и уехать домой.

- Не могут. Война и коронавирус. Эти меры не от хорошей жизни. Если раньше не было войны и болезни, люди спокойно ездили и отдыхали. Я буду обращаться в республиканский штаб с вопросом об отдыхающих одного дня, чтобы они могли обратиться в штаб и приехать покупаться.

Пляжей будет больше

- Как обстоят дела с пляжами?

- Сейчас в Седово шесть общественных пляжей. В этом году эту зону мы увеличили на два гектара. Также ищем дополнительные пляжи. Нам нужно расширить это «бутылочное горлышко». Потому что люди приходят на пляж, а он уже забит. Да, согласно водному кодексу, человек должен беспрепятственно пройти на пляж, так как он - общего пользования. Но в пансионаты приезжают отдыхающие, которые заплатили деньги за достойную услугу, а пока они позавтракают, на пляже мест уже нет.

Песчаные пляжи и мелкое море предпочитают семьи с детьми Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Песчаные пляжи и мелкое море предпочитают семьи с детьми Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Они же не за пляж платят, а за проживание. Но при этом некоторые пляжи ограждены забором.

- По факту такое встречается. Собственники не пропускают, потому что своих людей некуда девать. Пляжи в пансионатах - забиты. Они рассчитаны на сто человек, а туда триста хотят попасть. Учитывая коронавирус, эти ограничительные меры срабатывают. Поэтому мы и увеличиваем количество государственных пляжей и благоустраиваем их - устанавливаем раздевалки, туалет, качели, пандусы.

- Как с этим быть? Ведь желающих отдохнуть на море много.

- Нужно развивать наши поселки на берегу. В Безыменном есть пляжи. Есть пляжи в Самсоново - там хорошая территория, которую мы благоустраиваем. Выделяются денежные средства на берегоукрепление в селе Обрыв. Денис Пушилин выделил из резервных средств 13 миллионов рублей на этот проект. Это будет еще километр берегоукрепленной зоны. Но всего на это нужно больше 450 миллионов рублей. Есть и Новоазовск. Здесь будем чистить береговую линию от иловых отложений и устье реки для нерестилища рыбы. На следующий год будем закладывать средства, есть проект. Он даст нам возможность в разы увеличить количество мест для отдыха. У нас в Новоазовске в советское время был шикарный пляж, а сейчас там ила по колено.

Песчаные пляжи и мелкое море предпочитают семьи с детьми Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Активный отдых - то, что нужно! Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Хотелось бы большего эффекта»

- Самый большой вопрос - это вопрос входа инвесторов в Седово. Но есть вещи, которые мы можем сделать сами, например, детский лагерь. Планируется работа в этом направлении?

- Это можно сделать в Самсоново. В прошлом году мы выходили на субботник, там были большие заросли. В этом году, учитывая, что сезон начался немного позже и 24 дня шли дожди, невозможно было продолжить уборку. Мы в городе уже четвертый раз косим траву. Но уже в июле переходим туда. Я хочу собрать человек 200 - местных жителей, молодежный парламент, Народный Совет, активистов из «Донецкой Республики». Мы выйдем вместе и приведем все в порядок. Там хорошая территория, выходящая к морю. А раньше там стояли срубы деревянные, но при Украине их разобрали... Нужно строить все по-новому. Но перспективы есть.

Планируются масштабные работы по благоустройству поселка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Планируются масштабные работы по благоустройству поселка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как обстоят дела с разрушенными пансионатами в Седово? Они принимаются на учет государства?

- Мы делам все, что от нас зависит. Все объекты, которые без хозяина - пропускаем через Фонд госимущества с дальнейшим предложением для инвесторов. Мы уже больше 70 объектов по району оформили. Теперь это будет наша коммунальная собственность. Возле «Дельфина» стоит полуразрушенное помещение, там раньше встречали серьезных людей, а сейчас на этом месте ничего не осталось.

- На какой стадии работа по благоустройству поселка?

- Работа в этом направлении ведется. В первую очередь, нужно менять трубы водопровода и водоотведения. Планируется полная замена на центральной улице. По проекту на это заложены 147 миллионов. Помимо этого, ведется плановое благоустройство поселка. В прошлом году были выделены пять миллионов рублей. На эти деньги сделали многое: плитку положили, ограждения и таблички поставили, две детские площадки построили, сюда же входит освещение, прочистка дорог, покос травы, порезка и посадка деревьев. В этом году у нас около четырех миллионов. Это небольшие деньги. Но работа ведется. Нужны колоссальные деньги, чтобы раз - и все красиво стало.

Проблем в поселке предостаточно, но над их решением идет активная работа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году пляжная зона в Седово увеличена на два гектара Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фермеры наращивают темп

- Новоазовский район богат не только на курорты, есть еще животноводство, сельское хозяйство и рыбный промысел.

- Рыбаков у нас много. Все легализованы - браконьеров нет. Это одно направление. Также у нас есть земли. Урожайность - одна их лучших. Этому способствует климатическая зона, вклад предприятий, которые не жалеют денежных средств на семенной фонд и удобрения. В этом году тоже надеемся на хороший урожай. У нас все засеяно, нигде земля не «гуляет». Только в «серой зоне» - там небезопасно. Также у нас есть птицеводство. На фабрике было около ста тысяч голов кур-несушек, а сейчас около трехсот тысяч - темпы наращиваются. А это рабочие места. Выращиваем также небольшое количество свиней и около двух тысяч коров.

Можно и рыбку половить Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как движется восстановление жилья?

- У нас в районе были попадания в детский сад, школу, частные дома. В самом начале, когда Красный Крест начал завозить строительные материалы для восстановления, у нас не было строительных бригад. В восстановлении принимали участие неравнодушные люди. Потом через Министерство жилищно-коммунального хозяйства выделяли строительные материалы согласно дефектным актам, сметной документации. Необходимо было формировать бригады через центр занятости. Тогда у меня было около пяти человек, сейчас - 74.

- Под восстановление попадают только пострадавшие в ходе обстрелов объекты?

- Мы предложили внести изменения в распоряжение, чтобы была возможность работать не только с пострадавшим жильем, но и жилфондом, потому что при Украине капитальные ремонты вообще не осуществлялись. За прошлый год мы проложили 10 километров водовода, а в этом году планируем провести 20 километров. С 1 апреля 2019 года мы накрыли 55 тысяч квадратных метров кровли. В этом году, если все будет хорошо, то перекроем 140-150 домов. Сейчас в Саханке восстанавливаем детский сад, который не работал с 2015 года после прямого попадания. Планы у нас амбициозные, и мы их выполняем. Главное, чтобы материалы были. Как пример, мы детско-юношескую спортивную школу сделали. Когда считали проектно-сметную документацию - вышло четыре с половиной миллиона рублей. А мы сделали хозспособом - за миллион.

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