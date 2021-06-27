Киевские силовики разместили зенитный ракетный комплекс и бронетехнику вблизи жилых домов Врубовки

ВСУ продолжают размещать вооружение у жилых домов. Фото: Шатб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об очередном нарушении допмер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Нашей разведкой в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ выявлен зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса», зенитная установка ЗУ-23-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вблизи населенного пункта Врубовка, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики рассказали, что еще один бронетранспортер киевские силовики разместили вблизи Попасной.

Ранее сообщалось, что Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала пять единиц бронетехники ВСУ в четырех населенных пунктах.

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