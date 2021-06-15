Глава ЛНР отменил приказ о проведении военных сборов резервистов

В ЛНР собирались провести сборы для 323 резервистов. Фото: Народная милиция ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник отменил собственный указ о проведении военных сборов резервистов, опубликованный накануне администрацией лидера государства.

— Признать утратившим силу указ главы ЛНР от 14 июня 2021 года № УГ-24/21дсп «О проведении военных сборов граждан, пребывающих в запасе», — говорится в тексте нового документа.

При этом причина отмены предыдущего указа не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что управление Народной милиции Республики проведет военные сборы для 323 резервистов. Они должны были пройти в три этапа: с 15 по 19 июня; с 22 по 26 июня; с 29 июня по 3 июля.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности в ЛНР свою очередь должны были обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда для своих сотрудников на период прохождения военных сборов

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