В ЛНР пройдут военные сборы резервистов

В ЛНР пройдут сборы резервистов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому Народной милиции ЛНР поручается провести военные сборы с участием 323 резервистов.

Такое решение руководитель государства принял для подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе.

Согласно документу военные сборы пройдут с 15.06.2021 по 19.06.2021; с 22.06.2021 по 26.06.2021; с 29.06.2021 по 03.07.2021.

«Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР, обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам предприятий, организаций и учреждений, призванным на военные сборы, на период прохождения военных сборов», - говорится в тексте указа.

Отмечается, что военные сборы пройдут с выполнением норм социального дистанцирования и с использованием средств защиты органов дыхания и перчаток.

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