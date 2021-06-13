Глава ЛНР об убийстве украинскими диверсантами пятерых военнослужащих Республики: Такие преступления не должны оставаться безнаказанными

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 14 июня днем траура по погибшим в результате нападения украинских диверсантов на наблюдательный пост военнослужащих ЛНР. Соответствующий указ подписан и опубликован на официальном сайте руководителя государства.

«Выражая скорбь по защитникам Луганской Народной Республики, трагически погибшим 11 июня в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы, соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 14 июня 2021 года днем траура в Луганской Народной Республике», - говорится в тексте документа.

В этот день на всей территории Луганской Народной Республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

«Работали профессионалы»

Ранее Леонид Пасечник заявил, что Республика займется поиском для последующего законного наказания украинских солдат, виновных в убийстве военнослужащих ЛНР.

- Я считаю и уверен, что такие преступления не должны оставаться безнаказанными, - говорит Леонид Иванович. - Силовые органы нашей Республики приложат все усилия для того, чтобы установить убийц наших военнослужащих, для того, чтобы осуществить их поиск, чтобы они ответили по закону.

Глава Республики назвал убийство пятерых военнослужащих Народной милиции – циничным.

- Потому как все пятеро убиты выстрелами в голову, - отметил Пасечник.

Леонид Иванович подчеркнул, что этот факт говорит о говорит о том, что работала диверсионная группа высокой квалификации.

- Работали профессионалы, которые тщательно подготовлены, - сказал Пасечник.

Провокация Зеленского

Руководитель ЛНР заявил, что не сомневается в том, что этот террористический акт очень тщательно спланирован.

- Таким образом «товарищ» Зеленский в преддверии встречи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена пытается привлечь к себе внимание общественности, - заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

Такого же мнения придерживается и депутат Народного совета Республики Белла Демашко.

- Это была провокация Зеленского для того, чтобы наша Народная милиция дала отпор, и он будет на всю Европу кричать, что это ЛНР не придерживается Минских договоренностей, - говорит Демашко. - Погибшие защитники ЛНР до начала украинской агрессии были обычными тружениками Донбасса, все они имели семьи. Уверена, что Зеленский и его команда, ответственные за смерти защитников ЛНР, понесут наказание.

По мнению депутата НС ЛНР Владимира Полякова, подлые убийства жителей и защитников Донбасса стали реалиями современной Украины и ее военно-политического руководства.

- Нежелание официального Киева расследовать данное преступление говорит о том, что решение о нападении на пост Народной милиции принималось непосредственно руководством Украины, - считает депутат. - Душу и сердце разрывает от боли и негодования в связи с тем, какой подлый теракт совершили эти бандеровцы. Никогда в честном бою они не побеждали и никогда не победят, но это реалии и нынешней Украины.

Напомним, 11 июня группа украинских диверсантов напала на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское. Пятеро военнослужащих Республики были хладнокровно убиты.