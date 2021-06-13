Кровавая провокация: Убийством пятерых защитников ЛНР Украина пыталась вынудить Республику нарушить перемирие

Диверсия украинских силовиков была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Фото: штаб «ООС»

Убийством пятерых военнослужащих ЛНР украинский президент Владимир Зеленский пытался вынудить Республику нарушить условия перемирия в Донбассе. Об этом заявила депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Белла Демешко.

- Это была провокация Зеленского для того, чтобы наша Народная милиция дала отпор, и он, Зеленский, смог на всю Европу кричать, что это якобы ЛНР не придерживается Минских соглашений, - отметила она.

Депутат уточнила, что убитые защитники Республики до начала войны в Донбассе были мирными гражданами, у которых остались семьи. Белла Демешко уверена, что виновные в их смерти понесут справедливое наказание.

Напомним, 11 июня украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР, расположенный около поселка Голубовское. При нападении киевские диверсанты хладнокровно убили пятерых ополченцев.

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