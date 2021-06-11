Украинские диверсанты расстреляли в упор пятерых защитников ЛНР из батальона «Призрак»

Один из защитников ЛНР был убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские диверсанты, проникшие на территорию ЛНР, убили пятерых защитников Республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе поселка Голубовское ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев, - сказал он.

Военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения, при этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства, остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста.

- В Народной милиции ЛНР служат бывшие шахтеры, врачи, комбайнеры и представители других сугубо мирных профессий. Никто из погибших до начала гражданской войны в Донбассе не являлся кадровым военным. Все они были вынуждены взяться за оружие для защиты своих семей от украинских националистов, устроивших на Украине государственный переворот, - подчеркнул Филипоненко.

Он отметил, что в результате этого хладнокровного убийства без отцов остались четверо детей.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военное и политическое руководство Украины предпринимает целенаправленные деструктивные шаги к дестабилизации военной обстановки в своих политических целях.

Не считаясь с жизнями людей и в нарушение действующих мер о соблюдении перемирия, президент Украины Владимир Зеленский намерен обратить на себя внимание международного сообщества в преддверии встречи президентов России и США.

- Мы твердо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения, - подчеркнул Леонид Пасечник.

Тем временем, известный военкор Владлен Татарский сообщил на своей странице в соцсети, что все погибшие из батальона «Призрак». Он также сослался на инсайдерскую информацию о том, что на военном полигоне «Урзуф» под Мариуполем 9 июня завершились масштабные военные учения с участием Нацгвардии и ВСУ. Как раз в этот день в Донбассе «гостил» президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский играет перед журналистами, как настоящий актер. Фото: ОПУ

На этих учениях, под присмотром западных инструкторов, отрабатывалась работа диверсионных групп в серой зоне. Были выбраны 12 диверсионных групп по 12-16 человек в каждой. Группы получили кодовые названия: «Браво», «Чарли», «Дельта», «Эхо», «Фокстрот», «Гольф», «Отель», «Индия», «Джульетта», «Кило», «Лима» и «Танго». 8 групп, будут действовать на донецком участке, 4 группы на луганском.

Главной задачей групп является развязывание локальных боестолкновений накануне встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня.

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