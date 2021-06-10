Глава ЛНР Леонид Пасечник о Протасевиче: «Нужно судить по законам военного времени»

Леонид Пасечник. Фото: Сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что военные преступники, такие как гражданин Беларуси Роман Протасевич, подлежат суду по законам военного времени.

- Таких, как Протасевич, назовем их «протасевичи», было очень много в 2014 году. Я думаю, что они однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе - там, где они творили эти свои бесчинства, - заявил Леонид Иванович.

Руководитель ЛНР отметил, что такие преступления нельзя забыть и оставить безнаказанными.

- Такие разодетые молодчики, «бравые солдаты», расстреливали безоружных и абсолютно мирных жителей Донбасса. Эти убийства носили массовый характер. Мне кажется, что они должны понести очень суровое и абсолютно законное наказание за совершенные ими деяния, - подчеркнул Пасечник.

Кроме этого, Глава Республики рассказал, что представители ЛНР и Беларуси поддерживают контакт в ходе следственных действий по делу Протасевича.

Протасевич воевал в украинском нацбате. Фото: Из материалов дела на Протасевича

Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики обнародовала подробности деятельности в Донбассе, задержанного в Минске гражданина Беларуси Романа Протасевича.

- Протасевич утверждает, что ничего плохого он не делал и всего лишь был журналистом на передовых рубежах украинской армии. По данным наших источников из оперативно-тактической группировки ВСУ «Север», он являлся снайпером и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь, - рассказал офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Кроме того, через Романа Протасевича проходил транзит людей, которые желали заработать и «повоевать» в Донбассе на стороне вооруженных формирований Украины. Трансфер из Минска в зону проведения так называемой операции объединенных сил обходился в пять тысяч долларов.

Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Он был внесен в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск. Его обвиняют в экстремизме. Генеральная прокуратура ЛНР обвиняет Протасевича в преступлениях против мирных жителей Донбасса

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