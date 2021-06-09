НМ ЛНР: В составе ВСУ сформировано нештатное подразделение из 14 грузинских добровольцев-головорезов

ВСУ привлекают в свои ряды иностранных наемников. Фото: Штаб ООС

Из-за некомплекта личного состава командование вооруженных формирований Украины приняло решение о привлечении иностранных наемников. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что большой отток кадров из рядов ВСУ вызван значительными задолженностями государства перед военными. Например, солдатам третьего батальона 14-й бригады ВСУ недоплатили в общей сложности 30 миллионов гривен (около 80 миллионов рублей).

- В целях комплектования подразделений командованием бригады принято решение о привлечении иностранных наемников, которые не преследуют цели заработка, а только получения острых ощущений и адреналина. Как правило, такими являются лица с неустойчивой психикой и склонные к насилию в отношении окружающих людей, - сказал Филипоненко.

В 14-й бригаде ВСУ уже сформировали подразделение, состоящее из наемников.

- По имеющейся у оборонного ведомства Республики информации, в составе 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ сформировано нештатное подразделение из 14 грузинских добровольцев-головорезов, которые до этого, с самого начала агрессии Киева против Донбасса, успели повоевать в различных соединениях украинских вооруженных формирований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ тонут в грязи: Обстрелов стало меньше из–за дождей

Непогода охладила пыл украинских артиллеристов, но это не на долго (подробнее)