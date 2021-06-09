Полиция ДНР усилит паспортный контроль в период отмены комендантского часа

На летние выходные дни в ДНР отменили комендантский час Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики в период отмены комендантского часа усилят паспортный контроль и активизируют работу стационарных мобильных постов. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- В темное время суток возможна активизация криминалитета и диверсионно-разведывательных групп противника, - говорят правоохранители. - В связи с этим сотрудники органов внутренних дел усиливают контроль паспортного режима и активизируют работу стационарных и мобильных постов.

Полицейские напомнили, что нужно безоговорочно исполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и призвали граждан с пониманием относиться к таким вынужденным мерам.

- В отношении нарушителей будут применены определенные действующим законодательством санкции, - сказали в МВД ДНР.

Ранее сообщалось, что в период отмены комендантского часа работа кафе и ресторанов на территории ДНР будет продлена на один час.

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