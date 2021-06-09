День России в Донецке 2021: Полная программа мероприятий

Дончане полюбили День России, оно и не мудрено: выбор жителей – историческая родина Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«КП» стала известна программа мероприятий на День России в Донецке 2021. В субботу, 12 июня, в Донецке День России пройдет в стрелковом комплексе «Артемида», что в микрорайоне Широкий. Начало конкурсно-развлекательной программы «Будущее России – это мы!» - в 13.00.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЧУВТВОВАТЬ СЕБЯ ВОЕННЫМ

На открытой площадке все желающие смогут испытать себя в командной военно-тактической игре лазертаг, в которой используют безопасное лазерное оружие и сенсоры, фиксирующие попадания. Играть в лазертаг можно будет до 18.00.

А в крытом павильоне в 13.00 начнется полуторачасовая конкурсно-развлекательная программа. В ней - показательные выступления спортсменов, викторины и конкурсы, а также концерт донецких коллективов художественной самодеятельности. От Дворца Культуры имени Кирова выступят вокальный ансамбль « Stars», детский вокальный ансамбль «Bebi-Stars» и образцовый ансамбль бального танца «Альянс».

Выбор дончан – Россия. Фото: «Мир Луганщине»

Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СТРАНА

Украшением праздника станут выступления творческих коллективов из Российской Федерации.

14.30 - 15.00 – концертная программа коллектива «Казачья песня» под руководством Андрея Бегуна (Калужская область);

15.00 - 15.30 – концертная программа песенного ансамбля «Народный праздник» (Рязанская область).

- Прозвучат популярные русские народные песни в современной обработке, песни о России, яркие виртуозные инструментальные композиции, а также популярные национальные танцевальные мелодии народов мира, - сообщили «КП» организаторы праздника.

Затем на сцену выйдут юные дарования из ДК «Юбилейный». Конкурсно-развлекательная программа будет длится в течение часа.

16.30 - 18.00 - концерт творческой команды Республиканского Фестиваля творчества «Студенческая весна» ко Дню России.

На летней площадке с 15.00 до 17.00 будет детский праздник с аниматорами «Я, ты, он, она – вместе дружная страна!».

- Участие в празднике в стрелковом комплексе «Артемида» бесплатное. Жителей и гостей ожидает много сюрпризов и подарков! – пообещали организаторы.

Выбор дончан - Россия. Фото: ДАН

ДНИ РОССИИ В ДОНБАССЕ

Праздновать День России будут во всех городах и районах Донецкой Народной Республики. 12 июня пройдут фестивали и концерты «Дни России в Донбассе». Для жителей и гостей организаторы подготовили развлекательную программу, конкурсы и викторины.

- На фестивалях будут раздавать флажки, ленты и другие подарки в цветах флага России, - сообщили «КП» в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика».

Во время праздника будут работать зоны аквагрима. Самым популярным рисунком, который, судя по прошлым годам, будут заказывать нарисовать на лице, - российский триколор. Поблизости детвора сможет поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщили в Министерстве культуры, в Донецкой республиканской научной библиотеке имени Крупской ко Дню России 12 июня состоится открытие книжной выставки «Светлый край берез - Россия…», также будут экспонироваться библиографические и справочные пособия «Вехи истории России в зеркале книжной культуры».

13 июня состоится заседание клуба «Лотос». «Есть милая страна, есть угол на земле», мастер-класс по флористике «Русское поле», а также на бульваре Пушкина запланировано проведение летнего читального зала «Русская кулинария - для всех».

Донецкая республиканская библиотека для молодежи ко Дню России запланировала проведение в своей группе в соцсети «ВКонтакте» виртуальной книжной выставки «День России», онлайн-викторины «Страна, что названа великой», онлайн-видеопрезентации «Верные сыны Отечества», а также в читальном зале библиотеки 10 июня состоится открытие книжной выставки «Горжусь тобой, моя Россия».

Ко Дню России Донецкая республиканская библиотека для детей имени Кирова подготовила книжную выставку «Россия, твой праздник сегодня». 10 июня запланировано проведение патриотического часа «Здесь Родины моей начало…» 11 июня в режиме онлайн состоится демонстрация видеосюжета «Этой силе имя есть - Россия».

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