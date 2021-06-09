В период отмены комендантского часа в ДНР кафе и рестораны будут работать на час дольше

На выходные дни лета в ДНР отменили комендантский час Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В период отмены комендантского часа работа кафе и ресторанов на территории Донецкой Народной Республики продлена на один час. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания осуществляется до 23.00, а продажа алкогольных напитков – до 22.00, - говорится в сообщении.

Напомним, что с пятницы по воскресенье в период с 1 июня до 15 сентября на территории Донецкой Народной Республики будет приостанавливаться действие комендантского часа.

В этот период полиция ДНР усилит паспортный контроль и активизирует работу стационарных и мобильных постов.

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