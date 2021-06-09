Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2021 6:40

Проверяют ли в ДНР фрукты и овощи на нитраты и другие вредные вещества?

«Комсомолка» поговорила об этом с нашим экспертом
Ольга ГАЛЬСКАЯОльга ГАЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На официальных рынках продукцию проверяют в специальных лабораториях

На официальных рынках продукцию проверяют в специальных лабораториях

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кандидат биологических наук биофизик Владимир Еремеев помимо научной деятельности, много лет занимается садоводством и огородничеством. Сейчас он работает над авторской методикой здорового питания, основанной на биологических механизмах человека.

- Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с овощами в ДНР?

- В принципе, есть все, кроме экзотических. Авокадо для салата на семейное торжество я выбрать не смог, уж больно неказистые даже на самом дорогом Крытом рынке. И цены кусаются. А так, на борщи, салаты и овощные супы найти можно все необходимое и по вменяемым ценам.

- Овощная продукция этого сезона безопасна для здоровья потребителей в плане нитратов?

- В Республике есть лаборатории, которые проверяют содержание нитратов и других опасных веществ. Да и дороги сейчас удобрения, чтобы их сыпать без меры, как в советское время, или как поступают недобросовестные китайские фермеры.

Но с наступлением лета многие вспоминают о фигуре и экстренно садятся на диету. Другие вдруг объявляют себя сыроедами и без подготовки радикально меняют рацион. А потом винят во всем нитраты и прочую химию.

Резко менять питание не надо, можно и в больницу попасть, а потом долго лечить поджелудочную, печень и т.д. Ходите похудеть – кушайте меньше, но чаще. Голодать тоже не надо, потом поправитесь. Просто уменьшите порции и поменьше кушайте сладкого и жирного. Эффект быстрым не будет, но он наступит обязательно. Килограммы уйдут.

Еще важно помнить: 2-3 килограмма человек легко теряет с водой. Приняли БАД для похудания, «очистились» - жир вы не сожгли. Вы просто убрали воду и продукты жизнедеятельности. Как ушло, так все быстро и вернется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не нашего поля ягода: Сезон клубники в ДНР выдался рекордно коротким

Виной всему проливные дожди, которые идут в Республике больше недели (подробнее)

Интересное