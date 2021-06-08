Не нашего поля ягода: Сезон клубники в ДНР выдался рекордно коротким

В этом году урожай клубники выдался рекордно коротким Фото: Олег ЗОЛОТО

На донецких рынках ажиотаж – за клубникой выстроились очереди – прямо как в первые месяцы экономической блокады со стороны Украины.

Покупателей не смущает даже наценка выходного дня на клубнику: если в будний день за 180-200 рублей вам предложат килограмм отличных плодов, то в субботу и воскресенье к цене прибавляется от двадцати до ста рублей. С учетом низких доходов большинства жителей Республики (10-12 тысяч рублей в месяц считается конкурентоспособной зарплатой на рынке труда), это чувствительно.

Однако даже считающие каждый рубль пенсионеры стоят за клубникой с наценкой. И этому есть простое объяснение.

- Через несколько дней клубника закончится, - говорит продавец Галя. – Дожди все смыли, а мы сейчас торгуем клубникой из ДНР. У меня она из Амвросиевки. А что касается цены, то у меня хозяин делает минимальную наценку. У него трое детей, года три назад еле концы с концами сводил, но у детей в сезон клубника была. Так что на себе увидел, что как бы ни было трудно, но детям родители клубнику купят.

Дожди в июне были рекордные. Некоторые микрорайоны Донецка буквально тонули в воде, коммунальщики не успевали откачивать воду из подвалов и убирать сорванные ветром ветки и поваленные деревья.

- Ущерб от непогоды пока ценить сложно, пострадала не только клубника, под вопросом весь урожай овощей и фруктов, - отмечает индивидуальный предприниматель Сергей Назаренко. - Я сам на свою дачу попасть не могу: туда даже на гусеничном вездеходе не проехать, настолько залита грунтовая дорога. Поэтому сорные растения пошли в рост со страшной силой. Они точно сократят урожай. Тот, который не сгниет.

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