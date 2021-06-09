ДНР предложила Украине признать суверенитет Донбасса

Наталья Никонорова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представители Донецкой Народной Республики предложили Украине признать суверенитет Донбасса и отказаться от любых претензий к ДНР и ЛНР. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

- Если украинские власти солидарны с озвученным в одном из интервью господина Кравчука тезисом о том, что Донбасс – это «раковая опухоль, которую нужно отрезать», то тогда предлагаем Киеву сделать эту операцию бескровно: официально признать нашу самостоятельность, суверенитет и правосубъектность, а, следовательно, отказаться от всех своих претензий по Донбассу, - заявила глава МИД ДНР.

Напомним, что представитель Украины на Минской площадке Леонид Кравчук потребовал от Донецкой Народной Республики в одностороннем передать четырех удерживаемых лиц.

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