Глава ЛНР рассказал почему Украина начала убивать жителей Донбасса

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в ходе заседания Ливадийского клуба, в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» в Крыму заявил, что Киев начал убивать жителей Донбасса за их решение говорить на русском языке и сохранить дружбу с Россией.

- В 2014 году регулярная украинская армия начала убивать мирное население Донбасса только лишь потому, что мы для себя приняли решение разговаривать на родном и привычном для нас русском языке, только лишь потому, что мы решили остаться в дружеских отношениях с братским народом России, только лишь потому, что мы отказались переписывать нашу историю и остались верными подвигам наших дедов и прадедов, многие из которых ценою собственной жизни отстояли свободу и независимость нашей родной земли во времена Великой Отечественной войны, - заявил Леонид Иванович.

Ранее сообщалось, что Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за помощь и поддержку Донбасса.

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