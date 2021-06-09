«Комсомольская правда» в Донбассе: Что почитать в газете за 10 июня

«Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю. Это единственная ежедневная газета в нашем регионе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

10 июня выходит еженедельный выпуск «КП» - Толстушка. И там будет много интересных материалов.

Среди них – громкое выступление британского фотографа Дина О’ Брайена о войне в Донбассе на заседании Совбеза ООН. Дин специально приезжал в Донецк, чтобы посмотреть своими глазами, как ВСУ обстреливают мирные города. Он был почти на передовой в окрестностях аэропорта, общался с местными жителями, потому его доклад и вызвал резонанс.

Еще мы расскажем о том, как Семен Слепаков развелся с дочкой миллиардера из – за измены, был ли Андропов сыном белогвардейца, а так же об изнанках детских сказок и об идеях как с толком провести отпуск.

Напомним, «Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю. Это единственная ежедневная газета в нашем регионе.

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