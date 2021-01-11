В январе 2021 года у «Комсомольской правды – Донбасс» 2 152 подписчика. Самый высокий показатель за последние три года!- Редакции удалось не только удержать уровень подписки, но и прибавить тиража, - сообщили в отделе подписки.В этот раз больше 20 человек подписали газету своим родственникам, соседям, друзьям в качестве новогоднего подарка. 40 наших подписчиков получили настольные календари и календарики с логотипом «Комсомольской правды». Для этого они приняли участие в традиционной праздничной акции, отправив данные о подписке SMS-сообщением.«КОМСОМОЛКА» ЗАБОТИТСЯ О СВОИХ ЧИТАТЕЛЯХПреимущество подписки – бесконтактное получение газеты.- Когда к нам пришла угроза коронавируса, власти сказали, что пенсионерам лучше оставаться дома, - рассказывает 65-летняя Валентина Семеновна. – Поэтому я с удовольствием продлеваю подписку. Такие истории, как пишет «Комсомолка», по телевизору ни в одном шоу не увидеть!Дончанка Наталья обожает «Комсомольскую правду» со времен комсомольской юности.- «Комсомолка» по подписке - это выход, чтобы не скучать! - говорит она. - Корреспондентам удается понять, что именно волнует жителей и интересно об этом написать.Федор Николаевич ценит независимый взгляд издания, смелость, с которой подаются злободневные темы. Также ему нравятся репортажи с места событий с оценками экспертов.ЖДЕМ НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ«Комсомольская правда» в Республике выходит четыре раза в неделю. Вторник, среда и пятница - ежедневник с местными, российскими и мировыми новостями, статьями о здоровье, спорте, жилищно-коммунальной сфере. В четверг выходит толстушка с телепрограммой. В еженедельнике много житейских историй и сенсаций из жизни звезд российской эстрады.Подписаться на полный комплект газеты, а также на каждый ее выпуск в отдельности можно в любом отделении ГП «Почта Донбасса». Выписать вторник стоит 55 рублей в месяц (подписной индекс 28042), среду – 56 рублей в месяц (подписной индекс 28072), четверг – 81 рублю в месяц (подписной индекс 28006), пятницу - 55 рублей в месяц (подписной индекс 28074). Подписка на полный комплект стоит 211 рублей в месяц (подписной индекс 28050).До 25 января можно оформить подписку (а это займет всего несколько минут) на получение «Комсомолки» с февраля. Ждем в числе подписчиков новых читателей!БУДЬ В КУРСЕ!По вопросам оформления и доставки подписки звоните в центры почтовой связи:Донецк – 062 338-07-23;Горловка – (06242) 4-43-81;Снежное – (06256) 5-30-43;Макеевка – (06232) 2-31- 23;Енакиево – (06252) 2-28-63;Старобешево - (06253) 2-15-41.Служба поддержки ГП «Почта Донбасса» - 450(звонки со всех номеров Феникс бесплатно);Отдел подписки (062) 335-19-77, (062) 305-41-82.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 января 2021 года: На лечении от Covid-19 сейчас находятся 5518 жителей РеспубликиМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 11 января 2021 года (подробности)