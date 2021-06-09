На заброшенной шахте в ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами и оружием

Изъятое направили в экспертно-криминалистический центр. Фото: МВД ЛНР

Во время отработки оперативной информации правоохранители Луганской Народной Республики обнаружили в выработках старой шахты в Красном Луче тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР.

- Сотрудники полиции обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, ручную осколочную гранату РГД-5, две ручные осколочные гранаты Ф-1, выстрел КПВТ, 19 вышибных минометных зарядов, четыре детонатора, две дымовые шашки и 905 патронов разного калибра, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что изъятый арсенал был направлен полицейскими на экспертизу. Ведется следственная проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новоазовске у местного жителя изъяли взрывчатку и боевую гранату.

- Во время обыска сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли взрывчатое вещество на основе тротила - шашку весом более 300 граммов и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, - рассказали в МВД.

Читайте также

В Снежном спасатели МЧС сняли с дерева 11-летнего мальчика

Ребенок забрался на высоту второго этажа, а самостоятельно спуститься не смог (подробнее)