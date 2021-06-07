В Новоазовске у местного жителя изъяли взрывчатку и боевую гранату. Фото: МВД ДНР

В Новоазовске полицейские изъяли у местного жителя тротиловую шашку и ручную оборонительную гранату. Об этом сегодня сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- Во время обыска сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли взрывчатое вещество промышленного изготовления на основе тротила - шашку массой более 300 граммов и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, - говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК ДНР («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Жителю Новоазовска теперь «светит» до пяти лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.

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