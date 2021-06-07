В Снежном спасатели сняли с дерева 11-летнего мальчика. Фото: МЧС ДНР

6 июня в Снежном спасатели МЧС сняли с дерева 11-летнего мальчика. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

ЧП произошло на улице Заводской. 11-летний мальчик забрался на высоту второго этажа и просидел на дереве около часа. Пока не приехали спасатели и не помогли ему спуститься. На место происшествия выезжали пятеро сотрудников пожарно-спасательной части Снежного. Для спасения ребенка им потребовалась трехколенчатая лестница.

- Ребенок отделался легким испугом и пообещал больше так не делать, - рассказали в спасательном ведомстве.

Ранее мы сообщали, что спасатели МЧС вытащили пенсионерку 1941 года рождения из канализационного колодца глубиной пять метров в Енакиево. Пострадавшая была доставлена Скорой помощью в горбольницу.

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