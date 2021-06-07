Донецк, Горловка и Саханка попали под обстрелы украинских силовиков. Фото: штаб ООС

Украинские военные за сутки пять раз нарушили перемирие на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой, выпустив по ее территории почти 60 снарядов, мин и гранат. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне артобстрелов оказались Озеряновка, Веселое, Донецк (ДКЗХИ) и Саханка. В районе Донецкого казенного завода химических изделий на улице Степная повреждено нежилое здание, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял минометы, а также гранатометы СПГ и РПГ. Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной.

- На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, режим прекращения огня соблюдаем, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 5 на 6 июня украинские силовики один раз нарушили перемирие. Удары наносились по северу Донецка ранним утром. До этого три дня было тихо.

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