Главное управление разведки Украины и СБУ могут признать в ЛНР террористическими организациями

СБУ и ГУР МО Украины могут признать террористическими организациями. Фото: facebook/СБУ

Министерство государственной безопасности ЛНР направило в Генеральную прокуратуру материалы, доказывающие причастность Службы безопасности и главное управление разведки (ГУР МО) Украины к геноциду, диверсионной деятельности и преступлениям против мира и безопасности человечества на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Инна Семенова.

В связи с этим СБУ и ГУР МО Украины могут признать в ЛНР террористическими организациями.

- В настоящий момент генеральным прокурором ЛНР решается вопрос о подготовке и направлении искового заявления в Верховный Суд ЛНР о признании Службы безопасности Украины и главного управления разведки министерства обороны Украины террористическими организациями, - резюмировала Семенова.

Тем временем в МГБ ЛНР назвали имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к вербовке жителей Республики.

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