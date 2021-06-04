В ЛНР подсчитали нарушения ВСУ за неделю

ВСУ не прекращают стрелять по Республике. Фото: Штаб ООС

За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины шесть раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- На славяносербском направлении военнослужащие 14-й бригады ВСУ подвергли обстрелам районы села Желобок и поселка Голубовское. На попаснянском направлении обстрелам с позиций 92-й бригады подверглись Золотое-5, районы поселка Молодежное и села Калиново-Борщеватое, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что в результате украинских обстрелов зафиксированы разрушения инфраструктуры. В результате обстрела Золотого-5 повреждено остекление жилого дома, школы № 4, детского сада «Березка».

- Также 31 мая на окраине населенного пункта Первомайск при проведении земельных работ в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса получила осколочное ранение мирная жительница 1959 года рождения, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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