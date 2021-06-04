За сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 249 жителей

За сутки Covid-19 выявили у 249 жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным проведенных 3 июня исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 249 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 4 июня заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 39 657, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 31 962 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 2998 летальных случаев. Лечение продолжают 4697 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 4 зараженных коронавирусом. За этот же период от Covid-19 вылечились 22 человека.

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