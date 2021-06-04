Коронавирус в ЛНР: за сутки заболели четыре жителя, выздоровело - 22

За сутки коронавирус побороли 22 жителя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР выявили еще у четырех жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 4 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 4809, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 22 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4220 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

Зарегистрирован один летальный случай. За все время в ЛНР зафиксировано 442 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжает 147 пациентов.

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