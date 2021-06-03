Больницы ДНР получат помощь от Швейцарии

В большинстве больниц оборудование не менялось десятилетиями. Фото: Минздрав ДНР

Этой осенью в медицинские учреждения Донецкой Народной Республики поступит благотворительная помощь от Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Оно отвечает за связь со странами Восточной Европы, а также занимается гуманитарными программами. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Благодаря помощи агентства планируем поставить кардиографы, тонометры, пульсоксиметры и небулайзеры в центры первичной медико-санитарной помощи городов и районов, а также в фельдшерские пункты, - рассказали в профильном ведомстве.

Там также отметили, что доставку благотворительной помощи с представителями агентства обсудил исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Александр Оприщенко. Сотрудники зарубежной организации побывали в нескольких местных больницах, где осмотрели оснащение и определили необходимый размер помощи, который намереваются оказать.

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