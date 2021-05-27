Детской больнице в Донецке присвоено имя Доктора Лизы

Благодаря Доктору Лизе были отправлены на лечение в Россию около 500 детей из республик Донбасса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Республиканской детской клинической больнице присвоено имя основателя фонда «Справедливая помощь», специалиста паллиативной помощи Елизаветы Глинки, больше известной как Доктор Лиза. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

- Распоряжение подписал председатель Правительства Александр Ананченко. Уверены, что память о Докторе Лизе и ее бескорыстной любви к человечеству вдохновит на благие дела еще сотни неравнодушных людей, — сказано в сообщении.

С начала войны в Донбассе в 2014 году Елизавета Глинка организовывала помощь в лечении тяжелобольных и раненых детей Донбасса. Благодаря Доктору Лизе были отправлены на лечение в Россию около 500 детей из ДНР и ЛНР. Погибла 25 декабря 2016 года в результате крушения направлявшегося в Сирию самолета Ту-154.

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