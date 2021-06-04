В МГБ ЛНР установили занимающихся вербовкой жителей Республики сотрудников СБУ

Названы имена вербовщиков из СБУ. Фото: Штаб ООС

Установлены сотрудники СБУ, занимающиеся вербовкой военнослужащих и гражданских лиц Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

Отмечается, что выявлены факты вербовки сотрудниками СБУ гражданских лиц, с подконтрольной Украине территории, которые потом поступили на военную службу в ряды НМ Республики. Сообщается и о фактах вербовки пленных военнослужащих.

- Сотрудники украинской спецслужбы угрожали жизни и здоровью военнослужащих и их близких родственников. Также для привлечения к конфиденциальному сотрудничеству применялась программа «Тебя ждут дома».

В МГБ ЛНР назвали имена вербовщиков. Этосотрудники СБУ из третьего управления в Донецкой и Луганской областях.

Это прикомандированный сотрудник СБУ из Львовской области Святослав Конопад, оперуполномоченный отдела контрразведки Станислав Синицкий и оперуполномоченный Старобельского МРО Максим Сахно.

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