В ДНР займутся восстановлением многоквартирных домов

К текущему моменту уже завершен ремонт в 9 домах и восстановлены 22 лифта. Фото: Минстрой ДНР

В этом году в Донецкой Народной Республике намерены вплотную заняться капитальным ремонтом многоквартирных домов. Работы запланированы в рамках программы Правительства по восстановлению объектов жилищно-коммунальной сферы Республики в 2021 году. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- Запланировали ремонт 62 многоквартирных жилых домов. Работы предусматривают капитальный ремонт фасадов, несущих конструкций, системы централизованного отопления и прочего. К этому времени уже отремонтированы 9 домов, в работе - 8, - рассказал руководитель профильного ведомства.

Министр также уточнил, что в еще 78 домах строители отремонтируют кровлю. В программу также заложены ремонт и модернизация 151 лифта.

Напомним, лифтовое хозяйство в ДНР также ожидает серьезное обновление. Около 6 000 лифтов, расположенных в домах Республики, давно обветшали и требуют капитального ремонта. В 2020 году за счет государства были отремонтированы 204 подъемника, и эта работа продолжится.

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