В ДНР сэкономили более 600 миллионов рублей на бюджетном строительстве

За пять лет работы специалисты инспекции провели в общей сложности более 3 800 плановых и внеплановых проверок Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пять лет своей работы архитектурно-строительная инспекция в ДНР рассмотрела более 5 тысяч проектов и значительно сэкономила средства госбюджета. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

- Экспертиза позволяет осуществлять эффективный контроль за расходованием средств, которые выделяют бюджетным организациям на проведение строительных работ. Наши эксперты помогли Республике сэкономить сотни миллионов бюджетных рублей. После проведенного ими анализа заявленная сумма на строительство была уменьшена на 610 миллионов, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в общей сложности специалисты службы провели более 3 800 проверок и составили протоколы о взыскании с нарушителей штрафов на общую сумму около 6,5 миллионов рублей.

Помимо сэкономленных при самом строительстве средств, в госбюджет также поступили деньги за проведение платной экспертизы. В казну уже перечислены 2 миллиона 100 тысяч рублей.

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